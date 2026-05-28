L'Inter ha avviato il ritiro estivo in Germania, con le date ufficiali e le partite amichevoli confermate. La squadra si allena in vista della nuova stagione e ha programmato diverse sfide con club locali. La preparazione si svolge in un centro sportivo dedicato, con sessioni di allenamento quotidiane e incontri di allenamento con avversari di livello. La società ha annunciato il calendario ufficiale delle partite amichevoli, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. La prima tappa del ritiro estivo Inter si svolgerà in Germania, precisamente a Donaueschingen, nel land del Baden-Württemberg. Il gruppo squadra lavorerà in terra tedesca dal 16 al 25 luglio. LEGGI ANCHE: ultimissime Inter Come riportato dai canali ufficiali del club, in Germania ci sarà un’ amichevole prevista per domenica 26 luglio alle ore 16:30. La Beneamata sfiderà il Karlsruher SC, club che milita nella 2.Bundesliga (la seconda divisione tedesca), sul prato del BBBank Wildpark. Si tratta di un match inedito: le due compagini non si sono infatti mai scontrate prima d’ora, né in contesti ufficiali né in amichevoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ritiro estivo Inter in Germania! Il programma con le date ufficiali e le amichevoli

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