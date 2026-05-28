Ritiro estivo Inter in Germania! Il programma con le date ufficiali e le amichevoli

Da internews24.com 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha avviato il ritiro estivo in Germania, con le date ufficiali e le partite amichevoli confermate. La squadra si allena in vista della nuova stagione e ha programmato diverse sfide con club locali. La preparazione si svolge in un centro sportivo dedicato, con sessioni di allenamento quotidiane e incontri di allenamento con avversari di livello. La società ha annunciato il calendario ufficiale delle partite amichevoli, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

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di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. La prima tappa del ritiro estivo Inter si svolgerà in  Germania, precisamente a  Donaueschingen, nel land del  Baden-Württemberg. Il gruppo squadra lavorerà in terra tedesca  dal 16 al 25 luglio. LEGGI ANCHE: ultimissime Inter Come riportato dai  canali ufficiali del club, in Germania ci sarà un’ amichevole prevista per  domenica 26 luglio alle ore 16:30. La  Beneamata  sfiderà il  Karlsruher SC, club che milita nella  2.Bundesliga  (la seconda divisione tedesca), sul prato del  BBBank Wildpark. Si tratta di un  match inedito: le due compagini non si sono infatti mai scontrate prima d’ora, né in contesti ufficiali né in amichevoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

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