inter ecco i convocati di chivu per il ritiro estivo in germania

L'Inter ha annunciato i convocati di Cristian Chivu per il ritiro estivo in Germania, a Donaueschingen, fino al 25 luglio. La squadra partirà per la città del Baden-Wurttemberg con la lista ufficiale, che include i giocatori selezionati dal tecnico. La preparazione prevede sessioni di allenamento e test amichevoli prima dell'inizio della nuova stagione. La rosa sarà presente nella località tedesca fino alla fine del ritiro.

L'Inter ha diramato la lista dei convocati di Cristian Chivu per il ritiro di Donaueschingen in Germania. Nella città del Baden-Wurttemberg i Campioni d'Italia rimarranno fino al prossimo 25 luglio. Di seguito l’elenco completo dei giocatori presenti.PORTIERI: Martinez, Provedel, Di Gennaro, FarronatoDIFENSORI: Bastoni, Bisseck, Pavard, Carlos Augusto, Dimarco, Maye, Bovio, MarelloCENTROCAMPISTI: Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Diouf, Frattesi, Asllani, Akinsanmiro, Luis Henrique, Stankovic, Massolin, Topalovic, KamateATTACCANTI: P. Esposito, Lavelli, Mosconi, Iddrissou. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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