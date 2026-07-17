Una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. È stata dichiarata la morte nella notte all'ospedale Gaslini. I medici hanno disposto il prelievo degli organi. La famiglia ha dato il consenso alla donazione. La procura ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente.

IL DRAMMA. Alice Ferrari era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Il decesso è stato dichiarato nella notte al Gaslini. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni di Suisio, Alice Ferrari, rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, in Liguria. La Direzione sanitaria dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova ha comunicato «con profondo dolore» il decesso dell’undicenne, arrivata all’ospedale pediatrico in condizioni disperate dopo essere rimasta trattenuta sott’acqua nella piscina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Risucchiata in piscina, non ce l’ha fatta la bambina di 11 anni di Suisio: donati gli organi

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Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Aveva 7 anni

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