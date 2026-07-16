Una bambina di sei anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina pubblica. Soccorsa dai presenti, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto la bambina dall'acqua. La piscina è stata chiusa in via precauzionale. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell'incidente.

Una normale giornata di inizio estate si è trasformata in un incubo a causa di un drammatico incidente che sta tenendo un’intera comunità con il fiato sospeso. Una giovanissima bagnante si trova ora a lottare tra la vita e la morte in un letto d’ospedale, dopo essere rimasta intrappolata sul fondo di una piscina. Dal reparto di terapia intensiva del capoluogo ligure arrivano notizie estremamente caute sulle sue condizioni di salute: “Le condizioni della bambina di 11 anni trattenuta sott’acqua permangono gravissime. Il prossimo aggiornamento seguirà domani entro la mattinata”. La dinamica di quello che doveva essere un pomeriggio di giochi e relax è agghiacciante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bimba risucchiata dal bocchettone della piscina: ora la tragica notizia

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Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini: è grave - Storie italiane 08/04/2026

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