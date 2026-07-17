Risucchiata dal bocchettone della piscina mentre è in vacanza | bambina di Suisio gravissima

Una bambina di Suisio è stata gravemente ferita mercoledì pomeriggio in una piscina a Sestri Levante. La ragazzina è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di alimentazione e ricambio d’acqua della vasca, rimanendo sott’acqua. Soccorsa dai bagnini, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravissime.

Rimangono gravissime le condizioni della bambina bergamasca che nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio è rimasta incastrata con i capelli nella pompa di alimentazione e ricambio d’acqua di una piscina all’interno di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, in Liguria. La ragazzina, originaria di Suisio, si trovava in vacanza con la famiglia quando improvvisamente sarebbe stata risucchiata sotto acqua, rimanendo bloccata: sull’esatta dinamica sta indagando la Capitaneria di Porto di Genova, che ha sequestrato l’impianto e sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari insieme ai carabinieri. Immediato l’intervento dei gestori dello... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Bambino di 12 anni resta incastrato in una vasca idromassaggio, è gravissimo

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Tredicenne risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissimaUna tredicenne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

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Sono ancora critiche le condizioni della bambina di 11 anni, risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Nell’aprile scorso altre due tragedie simili, a Rimini e Latina. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com

Risucchiata dal bocchettone della piscina mentre è in vacanza: bambina di Suisio gravissimaRimangono gravissime le condizioni della bambina bergamasca che nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio è rimasta incastrata con i capelli nella pompa di alimentazione e ricambio d’acqua di una piscina ... bergamonews.it

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