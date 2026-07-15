Una bambina di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel pomeriggio di oggi. È stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravissime. La piscina è stata evacuata e chiusa. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente.

Una bimba di 7 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 luglio. La piccola è stata trasportata all'Istituto Gaslini in codice rosso. La dinamica dell'incidente E' successo oggi pomeriggio. La bambina si trovava nello stabilimento dei bagni Segesta con la mamma, sul lungomare Giovanni Descalzo. Appena i familiari si sono accorti che la bimba era rimasta incastrata nell'acqua sono scattati i soccorsi. È stato il proprietario dello stabilimento, dopo che alcuni clienti hanno dato l'allarme, a buttarsi in piscina. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sestri Levante, bambina di 7 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: ricoverata in codice rosso, è gravissima

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