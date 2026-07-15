Una tredicenne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. L’incidente si è verificato durante un’attività ricreativa, e la ragazza è stata immediatamente soccorsa dal personale presente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia, che ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Ancora un gravissimo incidente in piscina, ancora una giovanissima vittima risucchiata dal sistema di aspirazione dell’acqua. Una ragazza di 13 anni è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina all’interno di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, in provincia di Genova. L’incidente è avvenuto in pochi istanti mentre la tredicenne stava nuotando. Secondo una prima ricostruzione, i capelli sarebbero stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione, trattenendola sott’acqua. La giovane è rimasta immersa fino all’intervento dei soccorritori, che sono riusciti a liberarla e a riportarla in superficie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tredicenne risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima

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