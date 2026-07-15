Tredicenne risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri Levante | è gravissima

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una tredicenne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. L’incidente si è verificato durante un’attività ricreativa, e la ragazza è stata immediatamente soccorsa dal personale presente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia, che ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. La giovane è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancora un gravissimo incidente in piscina, ancora una giovanissima vittima risucchiata dal sistema di aspirazione dell’acqua. Una ragazza di 13 anni è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina all’interno di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, in provincia di Genova. L’incidente è avvenuto in pochi istanti mentre la tredicenne stava nuotando. Secondo una prima ricostruzione, i capelli sarebbero stati risucchiati dal bocchettone di aspirazione, trattenendola sott’acqua. La giovane è rimasta immersa fino all’intervento dei soccorritori, che sono riusciti a liberarla e a riportarla in superficie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tredicenne risucchiata dal bocchettone della piscina a sestri levante 232 gravissima
© Ilfattoquotidiano.it - Tredicenne risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sesti Levante, bimba risucchiata da bocchettone in piscina: è gravissimaUna bambina è stata trascinata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante.

Genova: tredicenne risucchiata da bocchettone in piscina, è graveUna ragazza di 13 anni è stata estratta da un bocchettone di una piscina in una struttura balneare a Sestri Levante, Genova.

Argomenti più discussi: Nel sud di Oscar De Summa certi amori sono illusioni senza futuro. La recensione; Lo Strega in Messico, i candidati di nuovo sul fatidico pulmino. Aspettando la finale; Veronica Vittanni: Dalla pittura di Turneril mito del lago; Genoa, pressing su Dovbyk. Il bomber vuole De Rossi, la Roma apre al prestito.

sestri levante tredicenne risucchiata dal bocchettoneGenova: tredicenne risucchiata da bocchettone in piscina, è graveTrascinata nel bocchettone della piscina per i capelli mentre stava nuotando, poco dopo è stata soccorsa dal 118 per il trasporto d'urgenza in elicottero all'ospedale pediatrico genovese ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web