Rissa tra stranieri a Como agente minacciato con una roncola | due arresti

Due persone sono state arrestate a Como in seguito a una rissa tra stranieri. Durante l’intervento della polizia, un 21enne marocchino, senza fissa dimora e irregolare, ha minacciato un agente con una roncola. È stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d’armi. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per aver preso parte alla rissa.

La Polizia di Stato di Como ha arrestato un 21enne marocchino in Italia senza fissa dimora ed irregolare sul territorio per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo d’armi, nonché denunciato in stato di libertà per rissa. Arrestato anche un 24enne – marocchino senza fissa dimora ed irregolare sul territorio – per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per violenza, minaccia ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, rissa, oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Alle 21.00 circa è giunta, alla Sala Operativa della Questura di Como, una segnalazione di rissa presso il Parco Sant’Elia nella quale erano coinvolti circa 6 soggetti con bottiglie di vetro rotte in mano e spray al peperoncino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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