In un parco di Como, due uomini sono stati coinvolti in una rissa tra stranieri. Durante l’alterco, un uomo di nazionalità marocchina irregolare ha puntato una roncola contro un poliziotto presente sul posto. Un altro uomo ha sputato addosso a uno degli agenti. L’episodio si è verificato vicino a un'area frequentata da turisti e locali, nel centro della città.

A pochi passi dalle vetrine del centro, dai locali affollati e dal lungolago percorso ogni sera da migliaia di turisti, Como presenta il conto di anni di sinistra sottovalutazione dell’emergenza sicurezza. Nel parco Sant’Elia, uno degli accessi più frequentati alla città murata, una rissa tra sei stranieri è degenerata tra bottiglie rotte, spray al peperoncino e una roncola con una lama di 45 centimetri, poi brandita contro un poliziotto. Per evitare conseguenze ben più gravi, l’agente è stato costretto a neutralizzare l’aggressore con il taser. E pensare che nel giugno 2022 il sindaco protogrillino Alessandro Rapinese individuava a destra le responsabilità del degrado, attaccando «i malefici partiti che hanno fatto a pezzi la città». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Como, rissa nel parco tra stranieri: un marocchino irregolare punta una roncola contro un poliziotto, un altro gli sputa addosso

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