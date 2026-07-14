Nella notte tra domenica e lunedì a Como, si è verificata una rissa nei pressi del lungolago. Durante l’episodio, un uomo, di origine marocchina e senza regolare permesso di soggiorno, ha aggredito un agente con una roncola. L’aggressore è stato fermato con un taser. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e condotto le operazioni di sicurezza.

A pochi passi dal lago, dalla movida estiva del turismo agiato proveniente da ogni parte del mondo, nella notte tra domenica e lunedì si è verificata una violenta rissa nel cuore di Como. La segnalazione è scattata alle 21 circa nel parco Sant’Elia, dove un gruppo di sei stranieri si stava affrontando con bottiglie rotte e spray al peperoncino. L’arrivo degli agenti è stato rapido e alla vista delle volanti due dei contendenti ha tentato di far perdere le sue tracce, mentre gli altri quattro non sono riusciti a scappare rapidamente e sono stati fermati sul posto. Alcuni agenti hanno iniziato un inseguimento per fermare anche i due che sono fuggiti ed è in quel momento che uno dei poliziotti ci è accorto che uno dei due, poi identificato come 21enne marocchino, aveva tra le mani una roncola con lama da 45 centimetri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rissa e l'aggressione a un agente con una roncola: marocchino irregolare fermato con il taser

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