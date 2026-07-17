riscossione stop a due milioni di atti e cartelle in tutto agosto

Durante tutto agosto, saranno sospese fino a due milioni di cartelle di pagamento, avvisi di intimazione e solleciti. La decisione mira a garantire un periodo di pausa per i contribuenti e i professionisti che li assistono. La sospensione riguarda tutte le pratiche di riscossione in corso nel mese, senza specificare eventuali eccezioni o proroghe. La misura si inserisce in un’azione di riorganizzazione delle attività di recupero crediti.

Fino a due milioni tra cartelle di pagamento, avvisi di intimazione e solleciti.. La riscossione prepara la ritirata per agosto nell’ottica di un fair play nei confronti sia dei contribuenti che dei professionisti che li assistono. Una sospensione destinata a coprire tutto il mese. La conferma che agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) sospenderà «l’attività di notifica per tutti gli atti per tutto il mese di agosto ad eccezione degli atti urgenti e inderogabili» è arrivata da una nota ufficiale di agenzia delle Entrate. Nota che ha voluto tranquillizzare sul fatto che le due Agenzie «sono riuscite a pianificare le rispettive attività in modo da evitare qualsivoglia sovraccarico nei mesi precedenti o susseguenti a quelli per i quali il legislatore ha disposto la sospensione degli invii». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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