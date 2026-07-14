Tasse la tregua d' agosto | stop a cartelle e avvisi Ma dal Fisco sono in arrivo 31 milioni di lettere
Durante il mese di agosto, l'Agenzia delle Entrate interrompe l'invio di comunicazioni ai contribuenti, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende le cartelle esattoriali solo nelle due settimane centrali del mese. Tuttavia, dal Fisco sono in arrivo circa 31 milioni di lettere, anche se l'invio di molte comunicazioni è temporaneamente fermo. La pausa riguarda principalmente le attività di comunicazione e riscossione nel periodo estivo.
Anche il Fisco va in vacanza, ma è una pausa a orologeria, piena di eccezioni. L'Agenzia delle Entrate ferma per tutto agosto l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende le cartelle esattoriali solo nelle due settimane centrali del mese. Una tregua parziale che convive con un 2026 già annunciato come anno di stretta: tra 24 e 31 milioni di atti di recupero in cantiere, fino a 20 milioni di cartelle e circa 11 milioni di solleciti, per un obiettivo di recupero di almeno 14,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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