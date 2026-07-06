Multe e tasse stop all’invio di cartelle e pignoramenti per 20 giorni ad agosto

Per circa 20 giorni ad agosto, l’agenzia delle Entrate-Riscossione sospenderà l’invio di cartelle di pagamento e atti esecutivi. Durante questo periodo, non saranno effettuate notifiche di multe, tasse o pignoramenti, offrendo una pausa ai contribuenti e ai professionisti che li assistono. La sospensione riguarda sia le attività di riscossione sia le procedure di notifica legate ai debiti fiscali. La misura durerà circa tre settimane, senza ulteriori dettagli su eventuali eccezioni o modalità di ripresa.

Pausa estiva di una ventina di giorni per i debitori del Fisco e per lo stesso agente pubblico della riscossione. L’agenzia delle Entrate-Riscossione infatti non procederà alla notifica di cartelle di pagamento e di atti esecutivi per lasciare respirare i contribuenti e i loro consulenti nel periodo delle ferie estive. A comunicarlo è la stessa agenzia delle Entrate che ricorda comunque che la pausa non troverà applicazione nei casi di possibili procedimenti che potrebbero essere interrotti dalla prescrizione o nei casi di responsabilità penali. Lo stop all’invio delle cartelle di multe e tasse non pagate dai contribuenti è ancora in via di... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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