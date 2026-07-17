Rischio Escherichia coli nel formaggio scatta il richiamo | i lotti da non consumare

Da quifinanza.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di diversi formaggi a latte crudo, prodotti contenenti ceppi di Escherichia coli produttrici di shiga-tossina. I richiami sono stati pubblicati il 15 luglio 2026 e riguardano specifici lotti di formaggi non indicati nel dettaglio. Le autorità invitano a non consumare i prodotti coinvolti e a verificarne i numeri di lotto. Non sono state segnalate ancora eventuali conseguenze per i consumatori.

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Il Ministero della Salute ha pubblicato una serie di avvisi di richiamo datati 15 luglio 2026 che riguardano diversi formaggi a latte crudo, ritirati per la presenza di Stec, il gruppo di ceppi di Escherichia coli produttori di shiga-tossina. L’indicazione è di non consumare i prodotti dei lotti coinvolti e di riportarli al punto vendita. I richiami, disposti dallo stesso operatore, interessano cinque tipi di formaggio prodotti dall’azienda agricola Capriss di Alseno, in provincia di Piacenza. Quali formaggi Capriss sono stati richiamati. I prodotti coinvolti, tutti a latte crudo di capra, con i rispettivi lotti e le date di scadenza, sono: Tutti i formaggi provengono dallo stabilimento di strada Bianca 381 ad Alseno (Piacenza), con marchio di identificazione IT N 275 U CE. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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