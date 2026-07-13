Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di Salame Nostrano marchiato I Veneti a causa di contaminazioni da salmonella ed Escherichia Coli. La decisione riguarda un prodotto distribuito sul mercato e comporta il ritiro dal commercio. Non sono stati segnalati casi di malattia. La comunicazione si concentra sulla presenza di agenti patogeni nel lotto specifico.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato un lotto di Salame Nostrano del marchio I Veneti per la presenza di salmonella ed Escherichia Coli. Nel caso in cui si sia acquistato, il consiglio delle autorità sanitarie è di contattare l’azienda e di riportare indietro il prodotto, dati i rischi in caso di consumo. Qual è il lotto con la salmonella e l'Escherichia Coli Cosa fare se si è acquistato il salame ritirato Cosa si rischia con la salmonellosi Cosa si rischia con l'Escherichia Coli Qual è il lotto con la salmonella e l’Escherichia Coli Il 10 luglio 2026, per via dell’accertata presenza di salmonella, il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto, considerato a rischio microbiologico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di Salame Nostrano dal Ministero della Salute per salmonella ed Escherichia Coli: coinvolto un lotto

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