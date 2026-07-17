Rischia di investire un 80enne e suo figlio scende dall’auto e ammazza l’anziano | l’arresto dopo la fuga Il caso a Collegno

Un uomo è stato arrestato a Collegno con l’accusa di aver ucciso a coltellate un uomo di 80 anni e di aver ferito il figlio durante un incidente stradale. L’incidente è avvenuto mentre l’anziano attraversava la strada con il figlio. Dopo aver coinvolto le vittime, l’autore si è allontanato dal luogo dell’incidente, ma è stato fermato successivamente. La vittima è deceduta, mentre il figlio è rimasto ferito.

È stato arrestato l’uomo accusato di aver ucciso a coltellate Antonio Greco, 80 anni, che attraversava la strada assieme a suo figlio, anche lui rimasto ferito. L’omicidio è avvenuto la notte scorsa a Collegno, nel Torinese, dove un automobilista è sceso dall’auto armato di coltello e avrebbe ucciso l’anziano al culmine di una lite. L’uomo è poi scappato, per essere rintracciato poche ore dopo. Ad aiutare gli inquirenti coordinati dal pm Giacomo Barbara sono stati alcuni testimoni, che hanno indicato la targa dell’auto del presunto aggressore. La lite per strada mentre i due attraversavano. Nella tarda serata di giovedì 16 luglio, l’anziano stava attraversando la strada con suo figlio nei pressi di piazza IV novembre, all’angolo con via Tampellini, a Collegno. 🔗 Leggi su Open.online

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