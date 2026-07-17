Litiga con un pedone scende dalla sua auto e lo accoltella | ucciso 80enne a Collegno fermato il killer
Un uomo di 80 anni è stato ucciso a Collegno durante un alterco con un automobilista. Dopo una lite sulla strada, il 60enne ha sceso dall’auto e ha accoltellato il pedone, che è morto poco dopo. L’autore del gesto si è dato alla fuga, ma è stato arrestato nella notte dai carabinieri. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra pedone e conducente sulla viabilità.
Omicidio al culmine di una lite per la viabilità tra un pedone e un automobilista a Collegno (Torino): un uomo di 80 anni è stato accoltellato a morte da un 60enne che, dopo essere fuggito, è stato fermato nella notte dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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