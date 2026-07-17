Litiga con un pedone scende dall’auto e lo accoltella | omicidio a Collegno fermato il killer automobilista

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 80 anni è stato accoltellato mortalmente durante una lite stradale a Collegno. L’aggressore, un 60enne alla guida di un’auto, è sceso dalla vettura e ha colpito con un’arma la vittima. Ferito anche il figlio della vittima. L’automobilista è stato fermato poco dopo l’episodio. La polizia ha avviato le indagini.

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La vittima è Antonio Greco, un uomo di 80 anni accoltellato da un automobilista 60enne durante una lite stradale a Collegno (Torino). Ferito anche il figlio. Arrestato dai carabinieri l'assassino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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