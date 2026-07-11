Un dirigente medico di un ospedale bolognese è stato licenziato dopo essere stato scoperto mentre svolgeva un doppio lavoro. Oltre a lavorare nel reparto dell’ospedale, aveva certificato i requisiti medici per il rinnovo delle patenti in diverse province regionali. In otto anni, si stima che abbia effettuato più di 24.000 visite legate alle patenti. La decisione di licenziarlo è stata presa dall’ente ospedaliero.

Dirigente medico faceva il doppio lavoro: ufficialmente risultava essere dirigente medico di un reparto all'interno di un ospedale bolognese ma allo stesso tempo certificava in varie province regionali i requisiti medici per chi doveva rinnovare la patente. I carabinieri dei Nas in 8 anni sono riusciti a risalire a oltre 24mila certificati a suo nome. Scoperto nel 2022 in seguito a una denuncia era stato immediatamente sospeso dall'ospedale che aveva avviato un primo provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Ma il medico non resiste e continua nella sua doppia attività e quando se ne accorgono i vertici dell'ospedale bolognese a quel punto scatta il licenziamento in ronco senza preavviso. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, il dirigente medico con il doppio lavoro viene licenziato: «In 8 anni più di 24.000 visite per le patenti, non poteva»

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