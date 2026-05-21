Un medico è stato coinvolto in un'indagine che riguarda il rinnovo delle patenti senza la necessità di una visita medica. Complessivamente, sono stati identificati 102 automobilisti pugliesi che avrebbero usufruito di questa procedura irregolare. Secondo le indagini, sarebbe stato utilizzato un sistema che permetteva di rinnovare le patenti senza rispettare le procedure previste dalla legge, grazie alla collaborazione di un medico che avrebbe partecipato a questa attività illecita.

Rinnovare la patente senza sottoporsi ad alcuna visita medica, grazie a un presunto sistema ben oliato e a un medico "compiacente". È quanto emerso da una maxi inchiesta condotta dalla guardia di finanza, che ha scoperchiato un vaso di Pandora radicato nel Brindisino ma estesosi a macchia d'olio anche nelle vicine province di Lecce, Taranto e Bari. Al centro del troncone principale dell'indagine figurano un medico certificatore – un capitano di vascello della Marina – e i titolari di diverse scuole guida e agenzie di pratiche automobilistiche. Ma c'è un secondo filone più imponente che vede coinvolti ben 102 automobilisti, i beneficiari finali di questo presunto meccanismo fraudolento. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Patenti, rinnovo senza visita medica: nei guai un medico, coinvolti 102 automobilisti pugliesi

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Rinnovo patente 2026: cambiano regole e visita medica

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