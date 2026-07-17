Il Gruppo Cogeser prevede di aumentare il numero di colonnine di ricarica, alberi e illuminazioni pubbliche, secondo quanto annunciato nel suo Bilancio di sostenibilità. L’azienda, controllata dai comuni, ha quarant’anni di storia e punta a ridurre le emissioni di gas serra attraverso investimenti nelle energie rinnovabili. La strategia si concentra su una transizione ecologica più rapida e sostenibile, con un impegno a migliorare l’efficienza energetica e le infrastrutture verdi.

Quarant’anni di storia industriale e lo sguardo proiettato verso un futuro sempre più verde. Il Gruppo Cogeser, controllato dai comuni, accelera sulla transizione ecologica e presenta un Bilancio di sostenibilità che certifica la svolta green dell’azienda. I numeri del 2025, approvati dall’assemblea dei soci, parlano chiaro: la quota di energia autoconsumata da fonti rinnovabili è balzata al 64% (era al 48% nel 2024), mentre le emissioni di CO2 evitate e compensate sono quasi raddoppiate, raggiungendo le 4.383 tonnellate. La rivoluzione tocca da vicino anche le strade del territorio. Cresce l’impegno per la mobilità elettrica con le colonnine attive salite a 30 (erano 25), che hanno registrato oltre 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rinnovabili e meno emissioni per Cogeser: "Presto più colonnine, alberi e illuminazioni"

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