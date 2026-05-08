Uno studio recente indica che l'adozione diffusa del lavoro da remoto potrebbe portare a una riduzione delle emissioni di CO2 fino al 75 per cento. Questa modalità di lavoro, oltre a modificare le dinamiche tra dipendenti e aziende, ha come possibile effetto anche una diminuzione del traffico e un miglioramento della sostenibilità ambientale. I dati suggeriscono che il lavoro da remoto può avere implicazioni significative in termini di impatto ecologico.

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© Lifeandnews.it - Smart working, meno traffico e più sostenibilità: le emissioni di CO2 possono ridursi fino al 75%

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