Lo stadio comunale ’Decimo Preziosa’ e il campo in erba sintetica in via dello Sport saranno gestiti per dieci anni dall’Asd Copparo 2015. La gestione avviene dopo un accordo che prevede investimenti di circa 500mila euro per interventi sull’impianto. L’obiettivo è promuovere progetti di aggregazione, inclusione sociale e attività giovanili. La decisione è stata comunicata dopo la firma dell’accordo tra le autorità e l’associazione sportiva.

Lo stadio comunale ’Decimo Preziosa’ e il campo in erba sintetica in via dello Sport, sarà dato in gestione per i prossimi dieci anni all’ Asd Copparo 2015 a fronte degli interventi che propone sull’impianto sportivo per circa 500mila euro e progetti per favorire aggregazione e inclusione sociale e giovanile. La decisione del Consiglio comunale all’unanimità, prevede un affidamento attraverso il quale è stato contestualmente riconosciuta l’importanza e la pubblica utilità della proposta presentata dall’Asd Copparo che punta all’ampliamento e alla riqualificazione dell’impianto, al miglioramento dei servizi per atleti, pubblico e fruitori dello stadio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rinasce il ’Decimo Preziosa’: "Gestione all’Asd Copparo"

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