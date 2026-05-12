Il Copparo 2015 ha concluso la stagione con un risultato significativo, vincendo sia il campionato che la coppa. La finale si è disputata a Rivara contro il Guastalla, con i rossoblù che hanno conquistato una vittoria netta per 5-0. Durante l'incontro, la squadra ha mostrato un dominio evidente, lasciando poco spazio agli avversari e rafforzando la propria supremazia nella regione nel campionato di Prima Categoria.

Festeggia il "doblete" il Copparo 2015, che dopo il campionato si porta a casa pure la coppa. Senza storia la finale di Rivara contro il Guastalla, vinta 5-0 e dominata in lungo e in largo dai rossoblù: difficile trovare una squadra più forte in tutta la regione nel campionato di Prima Categoria. La squadra di mister Borsari si è imposta con decisione, forza, impeto e grinta, doti fondamentali che hanno permesso di trionfare anche nell’ultimo atto della competizione regionale grazie alla tripletta di Cazzadore e alle reti di Borges e Granado. Un successo voluto e ottenuto dalla nuova proprietà, che cercava questi due successi fin dai primi giorni di preparazione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una stagione trionfale. Copparo, firma il ’doblete’

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