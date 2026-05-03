Borges spacca il derby | l’Olimpia vince a Copparo e punta alla finale

L'Olimpia ha ottenuto una vittoria nel derby contro la squadra di Copparo, avvenuta sotto un caldo torrido che ha messo a dura prova i giocatori. Durante l'incontro, l'allenatore ha adottato una strategia specifica per mantenere il ritmo e recuperare le energie, con un particolare intervento di Borsari che ha coinvolto un cambio di tattica e un momento di pausa. La squadra ora si prepara per cercare di raggiungere la finale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'Olimpia a gestire il caldo torrido durante il derby?. Quale tattica ha usato Borsari per rigenerare le energie del gruppo?. Chi ha salvato la porta locale con un riflesso miracoloso?. Come influirà questa vittoria sulla sfida decisiva di Rivara?.? In Breve Bonora e Morelli sfiorano il gol prima del tiro vincente di Borges.. Il portiere Franciosi e il difensore Bianconi salvano il risultato per Copparo.. La strategia di Borsari mira alla freschezza fisica per la finale a Rivara.. L'Olimpia punta alla Coppa Emilia la prossima settimana dopo il derby.. Borges decide il derby ferrarese segnando il gol decisivo per il 0-1 finale tra Copparo e Olimpia Quartesana, chiudendo così il Campionato di Copparo 2015 sul campo degli ospiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borges spacca il derby: l’Olimpia vince a Copparo e punta alla finale Notizie correlate Copparo 2015, vittoria di misura e testa alla finale: derby deciso da BorgesIl Campionato di Copparo 2015 si chiude con una vittoria di misura (0-1) sul campo di Olimpia Quartesana. Calcio, Copparo soffre ma vince: piegata Only Sport Alfonsine con il gol nel finaleDopo una gara dura, tosta e spossante, la caparbietà di Copparo riesce ad avere la meglio su Only Sport Alfonsine e la partita finisce 2-1.