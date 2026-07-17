Rimini picchia la barista e fugge con l’incasso | arrestato marocchino
Alle 5.50 di questa mattina, una volante è intervenuta in zona Miramare dopo una segnalazione di una barista. La donna ha riferito che un uomo stava portando via il denaro dal suo bar. L’individuo, un uomo di nazionalità marocchina, ha aggredito la barista prima di fuggire con l’incasso. È stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine.
Nello specifico, alle ore 05.50 circa, la locale Sala Operativa inviava una volante in zona Miramare poiché la titolare di un bar riferiva che all’interno vi era un soggetto che stava portando via il fondo cassa. Lo stesso vistosi scoperto dalla donna, la colpiva e si dava alla fuga. Visto ciò che stava accadendo, il personale addetto alla sicurezza si metteva all’inseguimento. Appena arrivati sul posto i poliziotti prendevano informazioni dall’addetto alla sicurezza che gli indicava la direzione di fuga dell’uomo. Gli operatori raggiungevano il luogo con non poca difficoltà, scavalcando anche una recinzione. Una volta trovato, quest’ultimo colpiva con dei calci uno degli agenti e si dava nuovamente alla fuga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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