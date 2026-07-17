Rimini picchia la barista e fugge con l’incasso | arrestato marocchino

Notizia in breve

Alle 5.50 di questa mattina, una volante è intervenuta in zona Miramare dopo una segnalazione di una barista. La donna ha riferito che un uomo stava portando via il denaro dal suo bar. L’individuo, un uomo di nazionalità marocchina, ha aggredito la barista prima di fuggire con l’incasso. È stato immediatamente arrestato dalle forze dell’ordine.