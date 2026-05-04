Picchia una barista e poi si barrica in casa | arrestato uomo vicino Roma

Nella mattina di oggi, intorno alle 7, una barista è stata aggredita mentre apriva il suo locale a Rocca di Papa, nei pressi di Roma. L'aggressore, successivamente, si è barricato all’interno della propria abitazione. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e ha arrestato l’uomo coinvolto. Le forze dell’ordine stanno accertando i dettagli dell’accaduto.

Erano circa le 7 di mattina quando è stata aggredita da un uomo mentre apriva il suo bar a Rocca di Papa, vicino a Roma. Nella zona dei Castelli Romani una donna di 61 anni è stata colpita ripetutamente al volto: l’aggressore si è poi barricato nella propria casa poco lontana. Come riporta RomaToday, non riuscendo a instaurare un dialogo, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione bloccando l’uomo con un taser. È stato poi portato in ospedale per accertamenti. La vittima è stata trasportata al Nuovo ospedale dei Castelli ad Ariccia con rilevanti tumefazioni al volto, ma non è in pericolo vita. Sul luogo della violenza, di fronte al bar Il Carpino in piazza Valerio Gatta, sono arrivati i carabinieri che indagano per definire i motivi dell’aggressione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Picchia una barista e poi si barrica in casa: arrestato uomo vicino Roma Notizie correlate Leggi anche: Riduce in fin di vita una barista e poi si barrica in casa. Carabinieri sul posto, trattative per la resa Sant’Antimo, picchia la moglie e si barrica in casa: 54enne arrestatoPaura nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, a Sant’Antimo, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rocca di Papa, picchia la vicina di casa dentro al suo bar e si barrica in casa: la donna salvata dal figlio. Lui presa con il taser; Roma, cagnolino sbranato da due pitbull sotto gli occhi del padrone: il dramma di Dodo morto a Focene; Aggredisce una cliente in una macelleria e fugge tra le auto | caos a Cava. Picchia una barista e poi si barrica in casa: arrestato uomo vicino RomaUn uomo aggredisce una 61enne mentre apriva il suo bar ai Castelli Romani, poi si barrica in casa: bloccato col taser ... ilfattoquotidiano.it Rocca di Papa, picchia la vicina di casa dentro al suo bar e si barrica in casa: la donna salvata dal figlio, è in codice rossoRocca di Papa: una barista sessantenne è stata aggredita violentemente alle prime ore del mattino da un vicino di casa, un uomo di ... msn.com Picchia la compagna a colpi di smartphone alla testa: 27enne arrestato. Intorno all'una della scorsa notte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli stavano percorrendo via Foria quando hanno notato una donna a piedi. La ragazza, 25 anni peruviana, - facebook.com facebook Napoli, picchia la compagna davanti alla figlia di 4 anni: arrestato | La donna lo aveva già denunciato #napoli tgcom24.mediaset.it/cronaca/napoli… x.com