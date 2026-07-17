Rimborso 730 2026 non arrivato cosa fare e dove controllare l’accredito

Notizia in breve

Quest'anno, i rimborsi Irpef collegati al modello 7302026 non sono ancora stati accreditati. I lavoratori dipendenti e i pensionati aspettano i soldi, ma non c’è una data precisa di pagamento. Chi ha presentato la dichiarazione può controllare lo stato dell’accredito sul sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali ufficiali, per verificare se il rimborso è stato già inviato.