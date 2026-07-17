Rimborso 730 2026 non arrivato cosa fare e dove controllare l’accredito

Da quifinanza.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quest'anno, i rimborsi Irpef collegati al modello 7302026 non sono ancora stati accreditati. I lavoratori dipendenti e i pensionati aspettano i soldi, ma non c’è una data precisa di pagamento. Chi ha presentato la dichiarazione può controllare lo stato dell’accredito sul sito dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali ufficiali, per verificare se il rimborso è stato già inviato.

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Con l’arrivo dell’estate iniziano gli accrediti dei rimborsi Irpef legati al modello 7302026, attesi da lavoratori dipendenti e pensionati. Ma non esiste una data unica per tutti. I tempi di accredito variano in base a diversi fattori, tra cui la data di presentazione della dichiarazione, la presenza del sostituto d’imposta e l’eventuale attivazione di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quando arrivano i rimborsi 730. Per i lavoratori dipendenti, il rimborso viene accreditato direttamente in busta paga. La regola generale prevede che il pagamento avvenga nella prima retribuzione utile dopo la ricezione del modello 730-4 da parte del datore di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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MODELLO 730/2026: Ecco quando arrivano i RIMBORSI!

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