rimborso 730 quando arriva in busta paga o sulla pensione e cosa fare se non vediamo il conguaglio

Il rimborso del 730 viene accreditato in busta paga o sulla pensione entro la fine dell’anno, anche se la scadenza per la presentazione del modello è il 30 settembre. Se l’importo non appare sulla busta paga o sulla pensione, bisogna verificare con il centro di elaborazione delle pratiche. Non sono previsti rimborsi anticipati o pagamenti diversi da quelli indicati.

La scadenza per la presentazione del modello è il 30 settembre ma l’accredito arriverà entro la fine dell’anno. Cosa fare se non vediamo l’importo riconosciuto per tempo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Rimborso 730: quando arriva davvero Attenzione

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