Da oggi è possibile accedere al portale dell'Agenzia delle Entrate per modificare e inviare il Modello 730 precompilato. La fase di apertura permette ai contribuenti di verificare i dati inseriti e apportare eventuali correzioni prima della trasmissione. La procedura si svolge interamente online, offrendo la possibilità di inviare la dichiarazione senza recarsi fisicamente negli uffici. Tutti i contribuenti devono controllare attentamente le informazioni prima di confermare l'invio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aperta la fase di modifica e invio della dichiarazione. Da oggi è possibile modificare e trasmettere il Modello 730 precompilato attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate. Per milioni di lavoratori dipendenti e pensionati si apre così la fase decisiva per ottenere i rimborsi Irpef direttamente in busta paga o nel cedolino pensionistico. Chi invierà la dichiarazione nei prossimi giorni potrà ricevere l’accredito già a luglio, ma resta fondamentale verificare con attenzione tutti i dati inseriti. Errori nelle detrazioni, omissioni o incongruenze legate ai rimborsi assicurativi potrebbero infatti generare controlli fiscali o rallentare l’erogazione delle somme spettanti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Modello 730 precompilato al via: cosa controllare per ottenere il rimborso senza rischi

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