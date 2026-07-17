A partire da agosto, il servizio di raccolta del vetro cambierà, passando dal multimateriale pesante a quello leggero con raccolta separata del vetro, grazie alle nuove Campane Smart Waste. Queste campane sono pensate per coinvolgere la comunità e semplificare la differenziazione dei rifiuti. La modifica riguarda l’introduzione di un sistema di raccolta mono-vetro, che sostituirà le precedenti modalità di gestione del vetro.

A partire da agosto, il servizio di raccolta del vetro passerà dal multimateriale pesante al multimateriale leggero con raccolta separata del vetro (mono-vetro), grazie all’introduzione delle innovative Campane Smart Waste. Lo annuncia il Comune di Peccioli che in collaborazione con Belvedere S.p.A, fa un passo in avanti nella raccolta differenziata sul proprio territorio. Queste nuove campane, realizzate in parte con plastiche riciclate dalla filiera toscana grazie a Revet, rappresentano un concreto esempio di economia circolare: il materiale scartato di ieri diventa lo strumento che permette una raccolta più efficiente e sostenibile. Il design innovativo e il basso impatto visivo sul paesaggio consentono l’installazione delle campane anche in contesti delicati come il centro storico e le aree turistiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuti, campane inclusive: "Coinvolgere la comunità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Monte Sant'Angelo nasce la carta delle comunità accoglienti e inclusive: un patto per costruire territori aperti e solidaliA Monte Sant'Angelo si terrà la presentazione della Carta delle Comunità Accoglienti e Inclusive durante la terza edizione del Festival...

A Monte Sant’Angelo nasce la Carta delle comunità accoglienti e inclusive, venerdì 22 la presentazione del Festival dell’InclusioneA Monte Sant’Angelo è stata presentata la Carta delle comunità accoglienti e inclusive, un documento che raccoglie impegni e principi per favorire...

Si parla di: Rifiuti, campane inclusive: Coinvolgere la comunità.

Rifiuti, campane inclusive: Coinvolgere la comunitàIl Comune di Peccioli adotterà da agosto i contenitori innovati Smart Waste. Oblò anche a misura di bambini o di persone con mobilità ridotta. lanazione.it

Sos mozziconi sigaretta su spiagge campaneEmergenza mozziconi di sigaretta sulle spiagge campane. Una presenza ormai costante e che, insieme agli altri rifiuti abbandonati, costituisce una minaccia per mare, lidi e biodiversità. La conferma ... ansa.it