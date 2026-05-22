A Monte Sant’Angelo nasce la Carta delle comunità accoglienti e inclusive venerdì 22 la presentazione del Festival dell’Inclusione

Da ilsipontino.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monte Sant’Angelo è stata presentata la Carta delle comunità accoglienti e inclusive, un documento che raccoglie impegni e principi per favorire l’inclusione sociale. La cerimonia si è tenuta venerdì 22 e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, associazioni e cittadini. Contestualmente si è svolta anche la presentazione del Festival dell’Inclusione, un evento volto a promuovere iniziative e sensibilizzare sulla coesione tra diverse realtà. Entrambi gli appuntamenti hanno avuto luogo nella stessa giornata.

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A Monte Sant'Angelo nasce la Carta delle comunità accoglienti e inclusive, venerdì 22 la presentazione del Festival dell'Inclusione FESTIVAL DELL'INCLUSIONE: A MONTE SANT'ANGELO NASCE LA CARTA DELLE COMUNITÀ ACCOGLIENTI E INCLUSIVE CONTRO RAZZISMO E XENOFOBIA Un patto di responsabilità condivisa per costruire territori aperti e solidali. Istituzioni, Chiesa e società civile insieme per il terzo documento programmatico del festival L'appuntamento si inserisce in un percorso che ha già lasciato il segno nel panorama del welfare pugliese: nel 2023, anno della Capitale Regionale della Cultura, Monte Sant'Angelo ha ospitato la nascita del Manifesto del welfare culturale della Regione Puglia; nel 2025 è stata adottata la Carta dell'Inclusione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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