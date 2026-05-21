A Monte Sant' Angelo nasce la carta delle comunità accoglienti e inclusive | un patto per costruire territori aperti e solidali
A Monte Sant'Angelo si terrà la presentazione della Carta delle Comunità Accoglienti e Inclusive durante la terza edizione del Festival dell'Inclusione. Si tratta di un documento che definisce un impegno comune per promuovere territori aperti e solidali, con l’obiettivo di riconoscere ogni individuo come parte integrante della comunità. La carta rappresenta un patto di responsabilità condivisa tra diversi attori locali, volto a favorire un ambiente più inclusivo e rispettoso delle diversità.
Sarà presentata nell'ambito della terza edizione del Festival dell'Inclusione la Carta delle Comunità Accoglienti e Inclusive, un patto di responsabilità condivisa per costruire territori aperti, solidali e capaci di riconoscere ogni persona come parte della comunità, in risposta diretta alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 2 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana
Sullo stesso argomento
Il festival di teatro delle scuole “Con gli Occhi Aperti” festeggia i suoi diciott’anni e ritorna fra le comunità di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e ZapponetaIl festival di teatro delle scuole “Con gli Occhi Aperti” festeggia i suoi diciott’anni e ritorna fra le comunità di Manfredonia, Mattinata, Monte...
“Con gli Occhi Aperti”: il Festival di teatro delle scuole fa tappa a Monte Sant’AngeloIl Festival di teatro delle scuole e per le scuole “Con gli Occhi Aperti” festeggia i suoi diciott’anni e torna tra le comunità...
C’è un luogo, nel cuore di Monte Sant'Angelo, dove il tempo sembra essersi fermato. Un luogo in cui ogni pietra racconta e custodisce secoli di storia e spiritualità; in cui ogni passo avvicina a qualcosa di antico e profondo. Questo weekend hai l’occasione di s facebook
Andrea Santangelo (@Svagaia) / Posts / X x.com
Dal 20 al 23 maggio 2026 torna a Monte Sant’Angelo welFarediComunitàDal 20 al 23 maggio 2026 torna a Monte Sant’Angelo welFAREdiCOMUNITÀ, il Festival dell’Inclusione, promosso dal Comune di Monte ... ilsipontino.net
CENTRO GIOVANILE MONTE Monte Sant’Angelo, nuovo bando per il Centro di Aggregazione Giovanile: gara da oltre 175mila euroDopo una prima procedura andata deserta, l’Ambito Territoriale di Manfredonia-Monte Sant’Angelo-Mattinata-Zapponeta riparte con una nuova gara ... statoquotidiano.it