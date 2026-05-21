A Monte Sant' Angelo nasce la carta delle comunità accoglienti e inclusive | un patto per costruire territori aperti e solidali

A Monte Sant'Angelo si terrà la presentazione della Carta delle Comunità Accoglienti e Inclusive durante la terza edizione del Festival dell'Inclusione. Si tratta di un documento che definisce un impegno comune per promuovere territori aperti e solidali, con l’obiettivo di riconoscere ogni individuo come parte integrante della comunità. La carta rappresenta un patto di responsabilità condivisa tra diversi attori locali, volto a favorire un ambiente più inclusivo e rispettoso delle diversità.

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