A Monte Sant' Angelo nasce la carta delle comunità accoglienti e inclusive | un patto per costruire territori aperti e solidali

Da foggiatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monte Sant'Angelo si terrà la presentazione della Carta delle Comunità Accoglienti e Inclusive durante la terza edizione del Festival dell'Inclusione. Si tratta di un documento che definisce un impegno comune per promuovere territori aperti e solidali, con l’obiettivo di riconoscere ogni individuo come parte integrante della comunità. La carta rappresenta un patto di responsabilità condivisa tra diversi attori locali, volto a favorire un ambiente più inclusivo e rispettoso delle diversità.

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Sarà presentata nell'ambito della terza edizione del Festival dell'Inclusione la Carta delle Comunità Accoglienti e Inclusive, un patto di responsabilità condivisa per costruire territori aperti, solidali e capaci di riconoscere ogni persona come parte della comunità, in risposta diretta alle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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