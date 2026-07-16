Il Tar Toscana ha fissato al 22 settembre 2026 l’udienza sul ricorso di una candidata alle elezioni comunali di Viareggio, appartenente al centrosinistra, che chiede l’annullamento degli atti di proclamazione della nuova sindaca e del Consiglio Comunale. La candidata ha presentato il ricorso contro le procedure di proclamazione seguite dopo le elezioni di quest’anno. La causa riguarda le decisioni prese in fase di conclusione delle elezioni comunali.

E’ fissata il 22 settembre 2026 l’udienza relativa al ricorso al Tar Toscana presentato da Federica Maineri, Pd, candidata sindaca campo largo centrosinistra alle amministrative di Viareggio 2026. Maineri battuta al ballottaggio di 7 e 8 giugno 2026 per soli 160 voti dalla eletta sindaca Sara Grilli, centrodestra. E nel decreto pubblicato in data 16 luglio 2026 con cui Alessandro Cacciari, presidente della seconda sezione Tar Toscana, fissa l’udienza in data 22 settembre 2026 si leggono le motivazioni del ricorso di Federica Maineri, “rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Leo e Stefano Genick” contro “Comune di Viareggio in persona del sindaco pro tempore e Sara Grilli”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Ricorso Tar Toscana di Federica Maineri: chiesto annullamento atti proclamazione sindaca Sara Grilli e Consiglio Comunale di Viareggio

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