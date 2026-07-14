Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri | la candidata sindaca di Viareggio era stata battuta al fotofinish da Sara Grilli
Federica Maineri, candidata sindaca del centrosinistra a Viareggio, ha presentato ricorso al Tar Toscana dopo aver perso al fotofinish le elezioni comunali contro Sara Grilli. La Grilli è diventata la prima sindaca di Viareggio. La candidata del Pd ha contestato i risultati della competizione elettorale. La decisione sulla validità del ricorso è attesa nei prossimi giorni.
Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri, Pd, candidata sindaca campo largo centrosinistra battuta alle amministrative di Viareggio al fotofinish da Sara Grilli, centrodestra, eletta prima sindaca di Viareggio. Sara Grilli è stata eletta sindaca di Viareggio al ballottaggio di 7 e 8 giugno 2026 con soli 160 voti di differenza con Federica Maineri. Per Sara Grilli al ballottaggio 12.541 voti, pari al 50.32%. Per Federica Maineri al ballottaggio 12.381 voti, pari al 49.68%. Per un totale di votanti 25.460 (48,56%). Schede nulle 399. Schede bianche 124- Schede contestate 15 A confermare il ricorso al Tar della Toscana gli avvocati Stefano Genick e Simone Leo, legali di Federica Maineri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Segui gli aggiornamenti su Viareggio.
Notizie e thread social correlati
Sara Grilli prima sindaca di Viareggio: vittoria al fotofinish con Federica MaineriSara Grilli è diventata la prima sindaca di Viareggio, vincendo al fotofinish con Federica Maineri.
Viareggio al ballottaggio: la prima sindaca tra Sara Grilli e Federica Maineri. Boom tessere elettoraliIl prossimo fine settimana si svolgerà il ballottaggio per l’elezione del sindaco a Viareggio, con le urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì...
Temi più discussi: Fiavet Toscana plaude a sentenza TAR su trasporto turisti nelle aree Unesco a Firenze; FVOE e appalti: l’errore formale comporta l’esclusione?; Viareggio: la candidata sconfitta fa ricorso; Elezioni Viareggio, il centrosinistra va al Tar per verificare le schede.
Sostituzione per #FratellidItalia in Consiglio regionale #Toscana. #Tar Toscana accoglie ricorso di Serena #Bulleri, di Cascina, avvocata, presidente provinciale #FdI, con aggiunta 210 voti. Esce Marco #Guidi x.com
Affitti brevi, il Tar Toscana conferma il sì al check-in a distanza La precisazione dei giudici nella bocciatura del ricorso di un gestore di appartamenti a Firenze contro il regolamento del Comune I punti chiave La circolare del Viminale e le sentenze Identificazio facebook
PNRR, centrato e superato il target europeo sulle infrastrutture idriche: completati 48 sistemi idrici e 79 interventi in tutta Italia reddit
Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri: la candidata sindaca di Viareggio era stata battuta al fotofinish da Sara GrilliRicorso al Tar Toscana di Federica Maineri, Pd, candidata sindaca campo largo centrosinistra battuta alle amministrative di Viareggio al fotofinish da Sara Grilli, centrodestra, eletta prima sindaca d ... msn.com
Ballottaggio e ricorso al Tar, gli avvocati di Maineri: False le voci sul blocco del ComuneDopo le notizie diffuse nelle ultime ore sul ricorso al Tar della Toscana contro l’esito delle elezioni comunali di Viareggio, arriva la presa di posizione degli avvocati Stefano Genick e Simone Leo, ... versiliatoday.it