Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri | la candidata sindaca di Viareggio era stata battuta al fotofinish da Sara Grilli

Da corrieretoscano.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federica Maineri, candidata sindaca del centrosinistra a Viareggio, ha presentato ricorso al Tar Toscana dopo aver perso al fotofinish le elezioni comunali contro Sara Grilli. La Grilli è diventata la prima sindaca di Viareggio. La candidata del Pd ha contestato i risultati della competizione elettorale. La decisione sulla validità del ricorso è attesa nei prossimi giorni.

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Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri, Pd, candidata sindaca campo largo centrosinistra battuta alle amministrative di Viareggio al fotofinish da Sara Grilli, centrodestra, eletta prima sindaca di Viareggio. Sara Grilli è stata eletta sindaca di Viareggio al ballottaggio di 7 e 8 giugno 2026 con soli 160 voti di differenza con Federica Maineri.  Per Sara Grilli al ballottaggio 12.541 voti, pari al 50.32%. Per Federica Maineri al ballottaggio 12.381 voti, pari al 49.68%. Per un totale di votanti  25.460 (48,56%).  Schede nulle  399. Schede bianche 124-  Schede contestate  15 A confermare il ricorso al Tar della Toscana gli avvocati Stefano Genick e Simone Leo, legali di Federica Maineri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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