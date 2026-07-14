Ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri | la candidata sindaca di Viareggio era stata battuta al fotofinish da Sara Grilli

Notizia in breve

Federica Maineri, candidata sindaca del centrosinistra a Viareggio, ha presentato ricorso al Tar Toscana dopo aver perso al fotofinish le elezioni comunali contro Sara Grilli. La Grilli è diventata la prima sindaca di Viareggio. La candidata del Pd ha contestato i risultati della competizione elettorale. La decisione sulla validità del ricorso è attesa nei prossimi giorni.