Nell’area di Arezzo, la Guardia di Finanza ha sequestrato più di 1,15 milioni di euro tra denaro contante e oro. Otto persone sono state denunciate per riciclaggio e commercio abusivo di metalli preziosi. L’indagine ha evidenziato un sistema consolidato di acquisto di oro con fondi di provenienza illecita, portando al sequestro di beni e all’apertura di più procedimenti penali.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Oltre un milione e 150 mila euro tra denaro contante e metalli preziosi sequestrati, otto persone indagate per riciclaggio e commercio abusivo di oro e un'indagine che avrebbe portato alla luce un consolidato sistema di acquisto di metalli preziosi con denaro di provenienza illecita. È il bilancio dell'operazione "Dirty Chain", condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Arezzo e coordinata dalla Procura della Repubblica aretina. L'ultimo sviluppo dell'inchiesta ha portato, nei giorni scorsi, al sequestro di oltre 1,2 chilogrammi di oro puro in lamine, del valore di circa 140 mila euro, e di 58 mila euro in contanti nei confronti di due imprenditori aretini, soci di un'azienda del Valdarno operante nel settore dei metalli preziosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riciclaggio e oro illegale, maxi sequestro della Gdf, oltre 1,15 milioni di euro confiscati

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