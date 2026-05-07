Riciclaggio di auto maxi sequestro di beni per 2 milioni di euro
Nell’ambito di un’indagine della polizia di Roma, è stato effettuato un sequestro di beni del valore di 2 milioni di euro nei confronti di un uomo di 63 anni. L’indagato è coinvolto in attività criminali legate al riciclaggio di automobili. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a contrastare il riciclaggio di veicoli e le reti criminali che operano in questo settore.
Maxi sequestro di beni per 2 milioni di euro nei confronti di un uomo di 63 anni "inserito in elevati contesti criminali dediti al riciclaggio di autovetture”, nell’ambito di una indagine della polizia di Roma. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri quando gli agenti hanno dato.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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