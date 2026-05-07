Riciclaggio di auto maxi sequestro di beni per 2 milioni di euro

Nell’ambito di un’indagine della polizia di Roma, è stato effettuato un sequestro di beni del valore di 2 milioni di euro nei confronti di un uomo di 63 anni. L’indagato è coinvolto in attività criminali legate al riciclaggio di automobili. L’operazione si inserisce in un’indagine volta a contrastare il riciclaggio di veicoli e le reti criminali che operano in questo settore.