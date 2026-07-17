Un uomo di 48 anni è stato arrestato all’Ospedale San Gerardo di Monza dopo aver minacciato il personale e danneggiato l’ospedale, tra cui una panchina di ferro. L’intervento è stato effettuato dopo che l’uomo aveva richiesto la cartella clinica e si era comportato in modo aggressivo, seminando il panico tra i presenti. Nessuna informazione sulle motivazioni o sul percorso legale successivo.

Eseguito un arresto presso l’Ospedale San Gerardo a Monza, dove un uomo di 48 anni è stato fermato dopo aver minacciato il personale e danneggiato la struttura sanitaria. L’episodio si è verificato nella mattina del 13 luglio 2026, quando l’uomo, in evidente stato di agitazione, ha richiesto con insistenza la propria cartella clinica, passando poi a comportamenti violenti e minacciosi. L’arresto è stato convalidato il giorno seguente e per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. La dinamica dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Gerardo di Monza, dove i dipendenti hanno contattato la Centrale Operativa per segnalare la presenza di un uomo in forte stato di agitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Richiede la cartella clinica e poi semina terrore in ospedale a Monza con una panchina di ferro: arrestato

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Dite quello che volete ,ma comprare #Zeballos con quella cartella clinica è una follia. Un giocatore con una storia di 2 o più infortuni precedenti (ha un rischio TRIPLICATO di infortuni rispetto a uno sano). Crociato+Menisco Laterale è ad alto rischio. Continua ( x.com

Dopo un ricovero come faccio ad avere la cartella clinica? Devo pagare o è gratuita?L'associazione per la partecipazione e tutela dei cittadini risponde alle domande sui diritti e l'accesso ai servizi sanitari. ilsole24ore.com