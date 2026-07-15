Monza non vuole scaricare la cartella clinica online e sfascia l' ufficio accoglienza del pronto soccorso | 49enne arrestato al San Gerardo
Un uomo di 49 anni ha distrutto l’ufficio accoglienza del pronto soccorso di un ospedale dopo aver chiesto la cartella clinica di un infortunio precedente. Quando gli è stato negato l'accesso online, ha iniziato a rompere arredi e attrezzature. È stato arrestato subito dopo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, senza altre persone coinvolte. La polizia ha portato l’uomo in caserma.
Chiedeva la cartella clinica relativa a un precedente infortunio, per il quale era stato curato in ospedale. Alla risposta degli addetti sanitari, che avrebbe potuto scaricare la documentazione clinica on-line, la sua reazione è stata quella di impugnare una sedia di metallo, e di scagliarla con violenza contro l’ufficio accoglienza del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo, per poi danneggiare alcune apparecchiature informatiche. L’uomo, monzese di 49 anni, si è fatto arrestare dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura con varie accuse, dal danneggiamento all’aggressione di personale sanitario, fino a resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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