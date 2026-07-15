Monza non vuole scaricare la cartella clinica online e sfascia l' ufficio accoglienza del pronto soccorso | 49enne arrestato al San Gerardo

Notizia in breve

Un uomo di 49 anni ha distrutto l’ufficio accoglienza del pronto soccorso di un ospedale dopo aver chiesto la cartella clinica di un infortunio precedente. Quando gli è stato negato l'accesso online, ha iniziato a rompere arredi e attrezzature. È stato arrestato subito dopo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, senza altre persone coinvolte. La polizia ha portato l’uomo in caserma.