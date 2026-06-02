Un uomo straniero armato di una spranga di ferro ha causato scompiglio in un'area pubblica, con testimoni che hanno riferito che l'aggressione sembrava pianificata. La polizia sta indagando sull'episodio, considerando il fatto come un'aggressione organizzata. La sicurezza nelle aree pubbliche, in particolare nelle stazioni e nelle zone circostanti, rimane un problema evidente, con un aumento di episodi violenti che mette in discussione la tranquillità dei cittadini.

La mancanza di sicurezza è un problema tangibile nel nostro Paese. Ormai da molti anni, l'idea che l’Italia sia un luogo sereno è scomparsa a causa delle troppe aggressioni e le stazioni, e le aree circostanti, si confermano come i luoghi a più alto tasso di criminalità. Non è una novità ma il problema sta assumendo dimensioni sempre più ampie, dalle grandi città ai piccoli centri. L’ultimo episodio noto alle cronache è avvenuto a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco, dove un soggetto straniero di origine nordafricana ha seminato il panico con una spranga mentre camminava nei pressi della stazione cittadina. Era ancora pieno giorno, un testimone racconta che i fatti si sono registrati intorno alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Straniero alterato semina il terrore con una spranga di ferro: “Era qualcosa di organizzato”

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