Riccardo Jantus titolare di due locali di cucina argentina | Ho combattuto per le Malvinas la mia finale era con l’Inghilterra

Riccardo Jantus, proprietario di due ristoranti di cucina argentina, ha dichiarato di aver combattuto per le Malvinas e di aver avuto una finale con l’Inghilterra. Appassionato di calcio, spera di poter celebrare domenica sera il quarto titolo mondiale della nazionale argentina.

Ricardo Jantus, titolare di due locali di cucina argentina e appassionato di calcio, spera di poter festeggiare domenica sera il quarto titolo mondiale dell’Albiceleste. Dove vivrà Spagna-Argentina, Jantus?«Sarò al locale al Parco delle Colombare, sulle Torricelle. C’era già pieno per la semifinale contro l’Inghilterra. Per me era quella la partita più importante, più della finale.». Perché?«Perché sono un ex combattente e ho fatto la guerra delle Malvinas. Sono stato in battaglia per 58 giorni, li ricordo tutti. Il primo a vendicarci fu Maradona in Messico nel 1986: adesso Messi, 40 anni dopo.». Quand’è arrivato a Verona, Jantus? «All’inizio degli anni Novanta. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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