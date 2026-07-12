Durante i Mondiali 2026, i giocatori argentini hanno cantato negli spogliatoi “Per Leo, per Diego, per le Malvinas”, un coro che rimanda alle controversie storiche con l’Inghilterra. Questa canzone è stata intonata prima della semifinale contro la nazionale inglese. Il testo fa riferimento alle figure di due calciatori argentini e alle Isole Malvinas, coinvolgendo temi politici e nazionalistici.

"Per Leo, per Diego, per le Malvinas". La canzone dell'Argentina, intonata dai giocatori negli spogliatoi dei Mondiali 2026, accende la sfida con l'Inghilterra in programma nella semifinale. Il video diffuso dalla federcalcio argentina mostra l'esultanza dopo la vittoria negli ottavi contro l'Egitto. La canzone fa riferimento alle isole Malvinas - le Falkland per l'Inghilterra - oggetto di una guerra lampo tra i due paesi nel 1982. La Fifa, riferisce il Daily Mail, non è intenzionata a prendere provvedimenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Per Maradona e per le Malvinas, il coro dell'Argentina accende la sfida con l'Inghilterra - Video

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