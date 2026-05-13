Omicidio Sako il SAP | Grandissimo risultato della Polizia di Stato Taranto può contare sullo Stato

La Polizia di Stato ha arrestato le persone ritenute responsabili dell’omicidio di Bakary Sako a Taranto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato a un risultato importante, secondo quanto dichiarato dal Sindacato Autonomo di Polizia. La notizia è stata diffusa per sottolineare il contributo delle forze di polizia nel garantire la sicurezza pubblica nel territorio locale.

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Tarantini Time Quotidiano “La Polizia di Stato ha fermato i responsabili dell’omicidio Bakary Sako. Grandissimo risultato che restituisce sicurezza ai cittadini. Taranto può contare sullo Stato”. È quanto afferma il segretario provinciale del SAP, Fabrizio Santoro, in un comunicato stampa con cui esprime apprezzamento per l’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Taranto. “Un plauso sincero alla Squadra Mobile di Taranto per il brillante lavoro investigativo che, in tempi rapidissimi, ha consentito di individuare e fermare gli autori dell’omicidio del cittadino straniero avvenuto all’alba di tre giorni fa” si legge nel documento.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Omicidio Sako, il SAP: “Grandissimo risultato della Polizia di Stato, Taranto può contare sullo Stato” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taranto, doppio intervento della Polizia di Stato: arrestati un 23enne per droga e un 42enne evasoTarantini Time QuotidianoDoppia operazione della Polizia di Stato a Taranto, dove i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 23enne per... Taranto, 15enne confessa omicidio di Bakari SakoIl giovane è stato sottoposto a fermo insieme ad altri tre minorenni e ad un 20enne. Temi più discussi: Omicidio Sako, Santoro (SAP): Con la Polizia, Taranto può contare sullo Stato; Il Sap elogia la Squadra Mobile: Risposta rapida che restituisce fiducia alla città; Omicidio Sako, Maiorano e Cosa: Risposta immediata dello Stato. Omicidio Sako Bakari, ora è caccia al sesto componente della babygangLa procuratrice Pontassuglia: «Il gruppo scorazzava di notte alla ricerca di un indifeso». Sako Bakari è stato ucciso con tre coltellate all'alba del 9 maggio nella città vecchia. I fermi per cinque g ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, omicidio Bakari Sako: indagini sul sesto giovaneL’omicidio di Bakari Sako a Taranto potrebbe avere un altro protagonista. Gli investigatori stanno lavorando per identificare un sesto giovane che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso parte ... pugliapress.org