La destra vuole cancellare le sanzioni Ue per i governi che non rispettano lo Stato di diritto

La maggioranza di centrodestra alla Camera ha approvato una risoluzione che chiede di eliminare le sanzioni economiche imposte ai Paesi dell’Unione europea che non rispettano lo Stato di diritto. La proposta mira a cancellare le misure punitive già in vigore contro alcuni Stati membri, senza specificare quali. La decisione si inserisce nel dibattito politico sulle modalità di applicazione delle sanzioni europee e sulla tutela della sovranità nazionale.

Basta sanzioni economiche per quei Paesi che non rispettano lo Stato di diritto nell'Unione europea. È la richiesta fatta dalla maggioranza di centrodestra in una risoluzione approvata alla Camera. Negli ultimi anni queste sanzioni hanno colpito i governi di estrema destra in Ungheria e in Polonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sanzioni a Israele, da Ben-Gvir all’impresa dei coloni fino ai movimenti di estrema destra: cosa chiede l’Italia e chi vuole colpire l’UeDopo le recenti dichiarazioni di condanna, si torna a discutere delle richieste italiane riguardo alle sanzioni contro Israele.

Israele vuole cancellare l’idea di uno stato palestineseIsraele sta portando avanti una politica che mette in discussione l’idea di uno stato palestinese, di fronte a una rete di colonie israeliane...

Argomenti più discussi: La consulta studentesca di destra di Roma cancella la parola antifascismo; Cancellare il contratto nazionale dei giornalisti: il blitz della Lega; Caos nella maggioranza sulle spese Nato: la destra frena sul 5%, poi torna sui propri passi dopo l’intervento di Crosetto; Vannacci sta già comandando la destra, e se non ci credete basta l’ultima settimana per capirlo.

La destra fa le leggi per imbavagliare i magistrati, gli avvocati, i giornalisti, per cancellare ogni minima traccia dei procedimenti giudiziari che riguardano la politica e gli amici degli amici ma poi, in sede istituzionale, adotta metodi squadristi. Che schifo e che ve x.com

La destra vuole cancellare le sanzioni Ue per i governi che non rispettano lo Stato di dirittoIl centrodestra italiano cerca di fare un favore ai Paesi che non rispettano lo Stato di diritto in Europa. È questo che emerge da una risoluzione approvata dalla maggioranza alla Camera, con 129 voti ... fanpage.it

Amazon ha recentemente reso estremamente difficile cancellare l'abbonamento subscribe and save. Qual è il modo più semplice? reddit