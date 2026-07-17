La Corte dei Conti ha rilevato che nel 2025 la Regione Lombardia ha trasferito un miliardo di euro dalla sanità per coprire spese ordinarie. Nel rapporto sul rendiconto generale, sono state segnalate criticità nella gestione finanziaria, anche se il rendiconto è stato approvato. La relazione evidenzia che le risorse destinate alla sanità sono state ridotte per far fronte ad altre uscite di bilancio.

La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto generale 2025 della Regione Lombardia ma ha evidenziato alcune criticità della gestione finanziaria: innanzitutto l’ampio uso della cassa della sanità, tecnicamente nota come GSA (Gestione Sanitaria Accentrata), per coprire spese ordinarie, poi i pochi pagamenti liquidati per opere finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, infine, lo stato in cui versano alcune partecipate o controllate, a partire da Pedemontana Lombarda. Nel dettaglio, "l’esercizio – si legge nella nota trasmessa dalla Corte – si chiude con un disavanzo di 2,3 miliardi di euro interamente ascrivibile al debito autorizzato con legge ma non contratto per coprire spese di investimento pari a 1,10 miliardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Report della Corte dei Conti: "Tolto un miliardo alla sanità per coprire spese ordinarie"

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