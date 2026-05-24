Esposto alla Corte dei Conti contro l’azienda ospedaliera Attività ordinarie coperte con strumenti emergenziali

Da casertanews.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La segreteria provinciale del NurSind ha presentato un esposto alla Corte dei Conti contro l’azienda ospedaliera di Caserta. L’esposto denuncia che le attività ordinarie sono state svolte utilizzando strumenti emergenziali, senza rispettare le procedure standard. La denuncia si basa su quanto affermato come un ricorso sistematico e ingiustificato a strumenti emergenziali per coprire attività ordinarie. La causa riguarda presunte irregolarità nelle pratiche operative dell’ospedale.

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Nuovo fronte di tensione nella sanità casertana. La segreteria provinciale del NurSind, guidata da Antonio Eliseo, ha presentato un esposto alla Corte dei Conti contro l’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, denunciando quello che viene definito “un ricorso sistematico e ingiustificato a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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