Esposto alla Corte dei Conti contro l’azienda ospedaliera Attività ordinarie coperte con strumenti emergenziali

Notizia in breve

La segreteria provinciale del NurSind ha presentato un esposto alla Corte dei Conti contro l’azienda ospedaliera di Caserta. L’esposto denuncia che le attività ordinarie sono state svolte utilizzando strumenti emergenziali, senza rispettare le procedure standard. La denuncia si basa su quanto affermato come un ricorso sistematico e ingiustificato a strumenti emergenziali per coprire attività ordinarie. La causa riguarda presunte irregolarità nelle pratiche operative dell’ospedale.