Renzi spinge per un csx largo | Porte aperte a tutti altrimenti rischiamo Vannacci premier e Meloni al Quirinale
Matteo Renzi ha chiesto un'alleanza ampia del centrosinistra, affermando che bisogna aprire le porte a tutti. Ha avvertito che senza un fronte unito, il centrodestra potrebbe mantenere il governo con nuovi equilibri e ha collegato questa esigenza alla possibile riforma elettorale. Renzi ha anche messo in guardia contro il rischio di vedere un ex militare al Quirinale e un esponente di destra alla guida del paese.
Il leader di Italia Viva lega il nodo delle alleanze alla possibile riforma elettorale e sostiene che, senza un fronte ampio, il centrodestra potrebbe restare al governo con nuovi equilibri Il leader di Italia Viva (Iv) Matteo Renzi ha spinto per un centrosinistra largo: "Porte aperte a tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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