Un esponente politico ha invitato la sinistra a unirsi prima delle elezioni del 2027, affermando che la divisione nel 2022 ha favorito la vittoria di un’altra forza politica. Ha detto che se la sinistra si presenterà divisa anche questa volta, potrebbe perdere l’opportunità di evitare che un'altra formazione ottenga il Quirinale. L’appello riguarda la creazione di un campo largo per consolidare le chances di vittoria alle prossime consultazioni.

“La sinistra si è divisa nel 2022, se non fosse successo Meloni non avrebbe vinto.Nel 2027, se si sta uniti si vince, altrimentiMeloni si prende il Quirinale“. Intervistato in collegamento durante l’evento di Sky Tg24 Live In al Teatro lirico Giorgio Gaber di Milano, il leader di Italia VivaMatteo Renzilancia un accorato appello al Campo largo. Mentre si avvicina a grandi passi l’anno elettorale, infatti, l’imperativo fondamentale è quello diritrovare coesione. Renzi: “Vannacci? Alla fine Meloni farà carte false per averlo in coalizione” Nel suo intervento, l’ex presidente del Consiglio ha anche commentato la discesa in campo diAlessandro Di Battistaa sinistra e diRoberto Vannaccia destra, principali spine nel fianco delle rispettiva coalizioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Renzi lancia appello al Campo largo: ‘Sinistra sia unita altrimenti Meloni si prende il Colle’

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