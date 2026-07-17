Renzi | Fermiamo il piano per Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi

Da open.online 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Renzi ha affermato che il centrosinistra dovrebbe bloccare le proposte di assegnare a Meloni il Quirinale e a Vannacci la Presidenza del Consiglio. Ha inoltre dichiarato che la nuova legge elettorale verrà approvata, poiché la premier teme di perdere e la sua pressione sulla riforma indica una sua debolezza.

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Matteo Renzi dice che il centrosinistra deve fermare il piano per « Meloni al Quirinale e Vannacci a Chigi ». E che la nuova legge elettorale andrà in porto perché la premier «ha paura di perdere e l’aver insistito così tanto su questa riforma è un segnale di debolezza». Per questo la coalizione deve tenere le porte aperte a tutti. Anche a Carlo Calenda. Il leader di Italia Viva parla in un’intervista a Repubblica. Nella quale adombra il pareggio che la premier non può permettersi: «Perché a quel punto sarebbe risucchiata in un governo di responsabilità. Gioca il tutto per tutto: se vince fa all-in e si prende il Quirinale ». Renzi, Meloni e Vannacci. 🔗 Leggi su Open.online

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