renate pronto stupire manca solo una punta

Il primo obiettivo della stagione numero 17 nei professionisti del Renate era consegnare a Jack Gattuso una rosa pressoché al completo per iniziare fin da subito sui nuovi principi e si può dire che sia stato raggiunto quasi al 100%. Sostanzialmente all’appello mancherebbe l’attaccante che, almeno numericamente, prenderà il posto di Joseph Ekuban che proprio a ridosso della ripresa degli allenamenti ha risolto il contratto che lo legava al club nerazzurro. Oggi il reparto offensivo conta solo su Anelli, De Leo e Karlsson. Insomma, arriverà una punta e poi basta perché la rosa è già sostanziosa e comprenderà ancora il secondo portiere Andrea Bartoccioni, in un primo momento destinato all’addio e Nobile a restare, poi le cose sono andate esattamente al contrario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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